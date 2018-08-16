Молодой предприниматель из Туркестана реализует особый проект

В этом году Исламбек Жандар выиграл специальный грант на развитие бизнеса по программе "Молодой предприниматель".

Туркестанский предприниматель Исламбек Жандар два года назад обучился в Китае изготовлению запчастей для автомобилей, привез из этой страны специальное оборудование и открыл свое дело, сообщает пресс-служба акима области.

С тех пор он изготавливает фильтры для автомобилей свыше 280 видов. Бизнес потихоньку развивается. Заказов немало, круг заказчиков постепенно расширяется. В этом году Исламбек Жандар выиграл специальный грант на развитие бизнеса по программе "Молодой предприниматель".

Сейчас мощность цеха составляет до 1000 единиц продукции в сутки. Самое главное - сырье для этого вида продукции на 70-80 процентов - отечественное. Только необходимая бумага доставляется из Китая. В планах молодого бизнеса наладить ее производство.

Если раньше фильтры для большегрузов закупались в странах Европы или в Китае, то теперь их в своем цехе выпускает туркестанский предприниматель Исламбек Жандар.

Предприниматель обеспечивает работой восемь человек. Он планирует расширить производство и довести долю казахтсанского содержания в своей продукции до 100 процентов, то есть и бумагу, доставляемую из Китая, выпускать здесь же. А это значит, что будут созданы дополнительные рабочие места. В данный момент ежемесячно в цехе Исламбека Жандара изготавливается 25 тысяч маслянных, воздушных и фильтров для бензина более 280 видов. В ближайших планах - расширение ассортимента выпускаемой продукции, потому что предприниматель выиграл грант по программе "Молодой предприниматель" в финансовой организации "Ырыс".

В общем, с начала года в городе Туркестане финансовая организация "Ырыс" профинансировала 25 проектов. Помимо цеха по производству фильтров для автомобилей, поддержан и проект по переработке мусорных отходов.

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