50 Cent снимал клип и попал в настоящую перестрелку

В результате инцидента никто не пострадал.

Нью-йоркская полиция проводит расследование по поводу инцидента, произошедшего во время съемок клипа рэперов 50 Cent и Tekashi 6ix9ine. Об этом сообщает NME.

Перестрелка произошла в непосредственной близости от съемочной площадки. В полиции заявили, что подозреваемых у них пока нет. В правоохранительных органах не смогли ответить на вопрос, была ли это умышленная атака на рэперов.

В результате инцидента никто не пострадал.

В июле Tekashi 6ix9ine был избит и похищен вооруженными мужчинами в Нью-Йорке. Похитители держали рэпера в заложниках, потребовав от его сожительницы вынести из дома ценные вещи и передать им.

6ix9ine ранее провозгласил себя «королем Нью-Йорка» и неоднократно заявлял в соцсетях, что его никто не смеет тронуть. 22-летний Даниэль Эрнандес также известен под псевдонимом Tekashi69.

50 Cent — 43-летний рэпер, записавший такие хиты, как P.I.M.P., In Da Club и Candy Shop. В его дискографии пять студийных альбомов. Исполнитель также снимался в кино — он сыграл таких в лентах, как «Дом храбрых», «Тринадцать», «Подстава» и своей биографической картине «Разбогатей или сдохни».

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