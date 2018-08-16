30 детей, не получивших прививки, заболели гепатитом А в Алматы
Во всем виноваты родители, которые, не объясняя причины, отказываются от профилактических специальных прививок.
Фото : Движение Жизни16 августа 2018, 15:39
В Алматы гепатитом А заболело 30 непривитых детей, передает МИА «Казинформ».
«У нас есть масса родителей, которые, не объясняя причины, отказываются от прививок, именно от профилактических специальных прививок. Среди этих непривитых детей у нас регистрируются заболевания, например, вирусный гепатит А. 30 школьников за первое полугодие этого года заболели вирусным гепатитом А, а именно те дети, родители которых отказались от прививки», - сказала руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова на брифинге в региональной службе коммуникаций.
В целом она отметила, что количество отказов от вакцинации среди малышей до 2-х лет имеет тенденцию к увеличению.
По ее словам, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 55 случаев коклюша. Почти 82% приходится на тех детей, которые вообще не прививались или родители которых отказались от прививок против коклюша.
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