30 детей, не получивших прививки, заболели гепатитом А в Алматы

Во всем виноваты родители, которые, не объясняя причины, отказываются от профилактических специальных прививок.

В Алматы гепатитом А заболело 30 непривитых детей, передает МИА «Казинформ».

«У нас есть масса родителей, которые, не объясняя причины, отказываются от прививок, именно от профилактических специальных прививок. Среди этих непривитых детей у нас регистрируются заболевания, например, вирусный гепатит А. 30 школьников за первое полугодие этого года заболели вирусным гепатитом А, а именно те дети, родители которых отказались от прививки», - сказала руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова на брифинге в региональной службе коммуникаций.

В целом она отметила, что количество отказов от вакцинации среди малышей до 2-х лет имеет тенденцию к увеличению.

По ее словам, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 55 случаев коклюша. Почти 82% приходится на тех детей, которые вообще не прививались или родители которых отказались от прививок против коклюша.

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