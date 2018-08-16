Байбек: Комфортная и безопасная среда должна быть создана во всех районах города

Аким Алматы проверил ремонт дворов Турксибского района и поговорил с жителями.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе своего ежедневного рабочего объезда проверил темпы реконструкции жилищно-коммунальной инфраструктуры Турксибского района. Если в прошлом году здесь обновили 80 дворов, то уже в этом более 130. Таким образом, только за два года в старейшем районе города отремонтировали половину всех дворов, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи с жителями домов на улице Б.Майлина и проспекте Суюнбая Бауыржан Байбек рассказал, что в рамках модернизации городской инфраструктуры отремонтированы 524 улицы и 800 километров инженерных сетей. До конца года количество новых автобусов будет доведено до 80%.

"Алматы – это не только центр города. Комфортная и безопасная среда должна быть создана во всех районах города – это абсолютный приоритет для нас. Уже завершается капитальный ремонт всех подземных переходов, устанавливаются видеокамеры. За три года благоустроено почти 1400 дворов с охватом порядка 700 тысяч человек. В ближайшие несколько лет мы отремонтируем все дворы Алматы", - отметил аким.

С целью создания благоприятных условий для занятий детей спортом в обновленных дворах установлены новые детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы. Увеличена площадь зеленых насаждений, появились новые скамейки и урны, произведено обустройство асфальтового и резинового покрытий. В рамках направления "Безопасный город" обновлены опоры освещения. В ряде дворов в пилотном режиме они работают от солнечной энергии.

До конца года по модернизации ЖКХ будут отремонтированы фасады, кровли и подъезды еще в 174 домах, заменят 226 лифтов.

Продолжается реконструкция исторического центра города. Если в прошлом году модернизировали улицу Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Толебаева, Байсеитовой и площадь «Астана», то в этом году ремонтом охвачены проспекты Абая, Аблай хана, Достык, Назарбаева, Желтоксан, привокзальная территория «Алматы 2» и площадь перед Дворцом Республики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!