Доллар подешевел до 360 тенге

В обменниках доллар покупают/продают за 360,7-362,1 тенге, евро - за 410,5-413 тенге, рубль - за 5,41-5,48 тенге.

Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам утренней и дневной сессии, средневзвешенный курс доллара составил 360,87 тенге. Общий объем торгов - 136,55 миллиона доллара при 297 сделках.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 360,7-362,1 тенге, евро - за 410,5-413 тенге, рубль - за 5,41-5,48 тенге.

Основными причинами ослабления валют развивающихся стран являются геополитическая напряжённость, а также протекционистская и санкционная политики США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений.

Курс евро снижается к доллару на фоне напряженности вокруг Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 августа на митинге в городе Ризе о готовности вести торговлю со своими партнерами в национальных валютах. Эрдоган также отметил, что Анкара не намерена терпеть ситуацию, когда "миру объявлена экономическая война, а на ряд стран оказывается давление угрозой введения санкций".

Дополнительно, наблюдается общее укрепление курса доллара США на мировых рынках вследствие ожиданий по повышению процентных ставок ФРС США на фоне позитивных тенденций в экономике. Данные факторы в совокупности сформировали тренд перетока капитала с развивающихся рынков в развитые.

В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов. Национальный Банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!