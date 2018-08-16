Почти на 100 тыс тенге оштрафованы участники свадебного кортежа в Жезказгане

Поводом для принятия мер к нарушителям стал видеоролик, размещенный в социальных сетях.

Полицейскими Жезказгана приняты меры к участникам свадебного кортежа грубо нарушающих ПДД. Видеоролик о их проезде по улицам города был выложен на одной из страниц пользователя социальной сети в «Facebook», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Как сообщили в ведомстве, 13 августа текущего года при мониторинге интернет ресурсов пресс-службой ДВД Карагандинской области был выявлен видеоролик, в котором запечатлено нарушение правил дорожного движения водителями свадебного кортежа.

Данный факт был зарегистрирован МПС УВД Жезказгана по статье 593 ч.1 (несоблюдение правил перевозка пассажиров), ч.2 (пользование ремнями безопасности) и по статье 606 ч.1 (создание аварийной обстановки) Кодекса Республики Казахстан об Административных правонарушениях.

В ходе проверки сотрудниками МПС были установлены 6 водителей, которые были за рулем престижных автомашин разных марок.

Сотрудниками местной полицейской службы в отношении водителей был наложен штраф на общую сумму 96 000 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!