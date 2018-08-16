В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Пыльные бури и грозы обещают синоптики в Костанайской и Туркестанской областях.
Фото : Liter.kz.16 августа 2018, 16:41
С вероятностью в 95% в Костанайской и Туркестанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
17 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, западный ветер 15-20 м/с. В тот же день в Туркестанской области ожидаются пыльная буря, усиление северо-западного, северо-восточного ветра 15-20 м/с. Буря ожидается вечером с 16 на 17 августа, предупреждают специалисты "Казгиромет".
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