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В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Пыльные бури и грозы обещают синоптики в Костанайской и Туркестанской областях.

Фото : Liter.kz.16 августа 2018, 16:41

С вероятностью в 95% в Костанайской и Туркестанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

17 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, западный ветер 15-20 м/с. В тот же день в Туркестанской области ожидаются пыльная буря, усиление северо-западного, северо-восточного ветра 15-20 м/с. Буря ожидается вечером с 16 на 17 августа, предупреждают специалисты "Казгиромет".


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