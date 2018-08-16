Техоснащение остается для Генпрокуратуры основным вопросом

Из 10 с лишним тысяч рабочих прокурорских мест технически оснащеными являются только чуть больше 10%.

Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров рассказал о ситуации с техническим оснащением органов уголовного преследования и внутренних дел, передает корреспондент Zakon.kz.

"Для полноценного внедрения электронного формата расследования, нам предстоит решить ряд вопросов. Прежде всего, это финансирование и надлежащее техническое оснащение органов уголовного преследования. По республике из требуемых 10 449 рабочих мест оснащены только 1 649", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

В то же время, как добавил К. Кожамжаров, органы внутренних дел на 90% обеспечены подразделения Западно-Казахстанской, Атырауской областей, на 50% - Жамбылской области.

"В остальных регионах этот показатель не превышает 25%. В Службе экономических расследований обеспечение составляет 12% по республике. КНБ и Антикоррупционной службе закуп оборудования не производился", - проинформировал генпрокурор.

Ксения Давыдова, Астана.

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