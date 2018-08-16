Свыше 5 тысяч уголовных дел рассматривается в электронном формате

Особенно активными в применении электронного расследования стали Алматы, Астана, Туркестанская и Западно-Казахстанская области.

Председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Кайрат Жакипбаев проинформировал о реализации поставленных главой государства задач по переходу на электронный формат расследования, передает корреспондент Zakon.kz.

"С 1 января 2018 года введены в действия изменения в УПК, согласно которым уголовный процесс может производиться в электронном формате. В конце марта этого года совместным приказом Генпрокурора, руководителей госорганов, осуществляющих досудебное расследование, а также министром информации и коммуникаций определены этапы внедрения электронного формата уголовного судопроизводства", - сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Генпрокуратуре.

По его словам, эти работы ведутся "с некоторым опережением графика".

"Сегодня Службой экономических расследований в электронном формате расследуют дела небольшой и средней тяжести, но есть и практика расследования 41 дела по тяжким преступлениям. За семь месяцев данной службой расследовано 167 дел в электронном формате, из них 59 - направлены в суд", - сообщил К. Жакипбаев.

Он добавил, что органы внутренних дел наряду с уголовными делами о проступках и о раскрытых преступлениях небольшой тяжести начали расследовать тяжкие преступления, преступления средней тяжести.

"До декабря текущего года МВД должно завершить переход на электронный формат всех дел о проступках и небольшой тяжести. Всего за семь месяцев текущего года в электронном формате расследовалось порядка пяти тысяч уголовных правонарушений, что составило 2% от общего количества расследуемых правонарушений. Направлено в суд более двух тысяч дел, из них рассмотрено 1300. Более активно эта работа ведется в городах Алматы, Астана, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях", - уточнил глава комитета.

Как указал представитель Генпрокуратуры, в плане перехода на электронный формат ведения дел "мы не стали выстраивать какую-то гонку за показателями".

"Шли размеренно по мере технического оснащения подразделений. И постепенно нарабатывая практические навыки дознавателей и следователей", - заключил К. Жакипбаев.

Ксения Давыдова, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!