Гульнара Каримова проиграла по иску на 800 млн в швейцарском суде

Федеральный суд по уголовным делам отклонил апелляцию старшей дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Данное решение оценивается как важный шаг в процессе возвращения официальному Ташкенту 800 миллионов швейцарских франков, предположительно принадлежащих Каримовой, сообщает Озодлик.

В своей апелляционной жалобе, поданной в Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии через адвоката из Женевы Грегуара Манжа, Гульнара Каримова выразила протест в связи с ордером Федеральной прокуратуры Швейцарии на конфискацию почти 700 (в настоящее время 701 миллион долларов США – Ред.) из 800 миллионов швейцарских франков, замороженных на банковских счетах этой страны.

В двух ордерах швейцарской прокуратуры, вынесенных 22 мая этого года, говорится о конфискации и возвращении Узбекистану 686.7 миллиона из 800 миллионов франков Гульнары Каримовой, замороженных в 2012 году в банках Женевы и Цюриха.

Вынесению подобных ордеров способствовали признательные показания двух бывших доверенных лиц Гульнары Каримовой – Гаяне Авакян и Рустама Мадумарова. В своих показаниях следователям швейцарской прокуратуры эти двое признались, что замороженные деньги были добыты преступным путем и попросили вернуть их в Узбекистан, откуда они были украдены. Вместе с тем Авакян и Мадумаров, которые являются основными фигурантами уголовного дела, возбужденного в Швейцарии в 2012 году, попросили следователей в срочном и упрощенном порядке завершить их дело, не дожидаясь заверешния дела Гульнары Каримовой.

В своем апелляционном заявлении Грегуар Манжа выразил протест относительно ордеров прокуратуры Швейцарии, которые, по его мнению, нарушают процессуальные нормы и права обвиняемых на справедливое судебное разбирательство. Также адвокат заявил, что показания Гаяне Авакян и Рустама Мадумарова в узбекских тюрьмах являются недостаточными для возвращения в Узбекистан замороженных денег его подзащитной.

В беседе с репортером «Озодлика» в июне этого года швейцарский адвокат Гульнары Каримовой выразил сомнение относительно подлинности признательных показаний Мадумарова и Авакян, данных в узбекской тюрьме. «Эти признательные показания не освобождают Федеральную прокуратуру Швейцарии от обязательства выяснения фактов», – говорил швейцарский адвокат Каримовой.

Однако в решении суда, копия которого была отправлена в редакцию «Озодлика» 14 августа, говорится, что эти возражения адвоката Каримовой признаны необоснованными.

Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии, признавший ордеры Федеральной прокуратуры «объективными» и достаточно обоснованными, вынес 31 июля решение об отсутствии в них нарушений процессуальных норм. На основании этого суд «отклонил апелляцию заявителя, возложил на сторону заявителя покрытие судебных расходов и посчитал нецелесообразным приостановление исполнения ордеров прокуратуры».

Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа, который 21-22 июня этого года в третий раз встретился со своей подзащитной в Ташкенте, говорил «Озодлику», что для скорейшего завершения уголовных дел в Узбекистане и Швейцарии «при соблюдении определенных условий Каримова готова пойти на компромисс».

– В конце этого процесса Каримова могла бы выйти из тюрьмы, начать новую жизнь и вернуть себе свое богатство, – говорил ее адвокат.

Однако пока «Озодлик» не располагает никакой информацией относительно ответа официального Ташкента на данное предложение адвоката Каримовой.

28 июля 2017 года Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала общественности подробности уголовного дела в отношении дочери бывшего президента Гульнары Каримовой.

По данным Генпрокуратуры республики, приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова была признана виновной в совершении инкриминированных преступлений, в результате суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

Как приводилось в официальном заявлении, «продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении ряда других преступлений».

По данным фактам Каримовой предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Узбекистана и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!