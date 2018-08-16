Прокурор Генуи: под завалами упавшего моста могут оставаться от 10 до 20 человек
На данный момент известно о 39 погибших.
Фото : РИА Новости16 августа 2018, 17:28
От 10 до 20 человек могут оставаться под завалами после обрушения автомобильного моста у города Генуя.
Об этом заявил в четверг прокурор города Франческо Коцци, передает телеканал TGCOM24.
"Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести", - заявил прокурор.
Утром во вторник близ Генуи обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). По информации городской префектуры, погибли 39 человек.
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