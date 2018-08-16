Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Прокурор Генуи: под завалами упавшего моста могут оставаться от 10 до 20 человек

На данный момент известно о 39 погибших.

Фото : РИА Новости16 августа 2018, 17:28

От 10 до 20 человек могут оставаться под завалами после обрушения автомобильного моста у города Генуя.

Об этом заявил в четверг прокурор города Франческо Коцци, передает телеканал TGCOM24.

"Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести", - заявил прокурор.

Утром во вторник близ Генуи обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). По информации городской префектуры, погибли 39 человек.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты