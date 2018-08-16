Брызнул бензином в костёр. 4-летний мальчик в тяжёлом состоянии попал в больницу
Родные просят всех неравнодушных людей сдать кровь в областном центре крови.
Фото : YouTube16 августа 2018, 18:12
Артём Логовчин получил сильные ожоги в Фёдоровском районе. Сейчас он находится в Костанайской областной детской больнице в тяжёлом состоянии, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
По словам тёти мальчика Юлии Трусевич, её 4-летний племянник играл у соседей во дворе.
«Дети разожгли костёр. Их 10-летний сын сказал, что покажет фокус и брызнул бензином в костёр. Брызги попали на штанишки Артёма», — сообщила Юлия Трусевич.
Ребенок находится в Костанайской областной детской больнице. Состояние тяжелое. Ему нужна любая кровь. Родные просят всех неравнодушных людей сдать кровь в областном центре крови по адресу Костанай, ул.Быковского, 4А в рабочие дни с 8.00 до 13.00 с удостоверением личности.
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