18 августа частично перекроют проспект Кабанбай батыра в Астане

В столице запланирован велопробег.

В честь празднования Дня спорта в субботу, 18 августа, будет проводиться велопробег, который начнется в 08.00 часов, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Маршрут движения велосипедистов запланирован от дворца «Салтанат Сарайы» по пр. Кабанбай батыра до стадиона «Астана Арена».

В связи с этим на участке проспекта Кабанбай батыра от моста Караоткель (Рамстор) до ул. Бухар жырау (стадион «Астана Арена») до окончания мероприятия движение автотранспортных средств будет ограничено.

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