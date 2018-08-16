Украинский губернатор заявил, что Конан-варвар их земляк

Алексей Савченко прокомментировал находку археологов.

Конан-варвар жил в Николаевской области Украины, заявил глава местной администрации Алексей Савченко, комментируя находку археологов — античный сосуд, поднятый со дна Черного моря. Выступление главы региона транслировал местный телеканал Inshe.tv, сообщает РИА Новости.

"Эта находка говорит о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру", — сказал Савченко.

Конан-варвар — персонаж фэнтези, придуманный в 1930-х годах американским писателем Робертом Говардом. Его родина — вымышленная страна Киммерия. Это название писатель позаимствовал у древних греков, которые называли так территории Северного Причерноморья и Приазовья, в том числе Крым. Одноименный американский фильм про Конана-варвара с Арнольдом Шварценеггером в главной роли вышел в 1982 году.

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