Сообщница подозреваемых в убийстве Дениса Тена уже задерживалась полицией
В апреле девушку задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Как стало известно из базы судебных актов Верховного суда РК, Жанар Толыбаеву задержали в начале апреля 2018 года в селе Кордай, сообщает zakon.kz.
Ночью 7 апреля текущего года полицейские остановили девушку, по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.
Подозрения полицейских подтвердились после прохождения Толыбаевой медицинского освидетельствования в районной больнице.
Изучив материалы дела, суд по административным делам Кордайского района Жамбылской области принял решение о лишении Жанар Толыбаевой водительского удостоверения на три года.
На заседании девушка признала вину.
В итоге суд постановил лишить Жанар Толыбаеву водительских документов сроком на три года.
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