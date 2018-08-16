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Сообщница подозреваемых в убийстве Дениса Тена уже задерживалась полицией

В апреле девушку задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Фото : Intex-press16 августа 2018, 19:46

Как стало известно из базы судебных актов Верховного суда РК, Жанар Толыбаеву задержали в начале апреля 2018 года в селе Кордай, сообщает zakon.kz.

Ночью 7 апреля текущего года полицейские остановили девушку, по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Подозрения полицейских подтвердились после прохождения Толыбаевой медицинского освидетельствования в районной больнице.

Изучив материалы дела, суд по административным делам Кордайского района Жамбылской области принял решение о лишении Жанар Толыбаевой водительского удостоверения на три года.

На заседании девушка признала вину.

В итоге суд постановил лишить Жанар Толыбаеву водительских документов сроком на три года.


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