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Врач Елизаветы II погиб в ДТП

Правоохранительные органы собирают информацию о столкновении между грузовиком и велосипедистом.

Фото : Cosmopolitan16 августа 2018, 19:52

Доктор Питер Фишер, которого называют врачом королевы Великобритании Елизаветы II, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает британский телеканал Sky News, сообщает Газета.ru.

По данным телеканала, британской королеве уже сообщили о смерти одного из врачей королевской семьи.

В настоящее время правоохранительные органы собирают информацию о столкновении между грузовиком и велосипедистом, которое произошло 15 августа в центре Лондона.

По данным полиции, грузовик наехал на 67-летнего велосипедиста, который скончался на месте. Скотланд-Ярд готовится опросить свидетелей, никаких обвинений предъявлено еще не было.

Доктор Фишер был специалистом в области гомеопатии, а также других форм нетрадиционной медицины, интегрированных с традиционными методами лечения. В частности, он лечил такие заболевания, как остеоартрит и ревматоидный артрит.


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