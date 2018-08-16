Журналист The Ring назвал казахстанского боксера из команды Головкина будущей звездой

Полутяж уже длительное время находится в США, где проводит тренировки в зале Абеля Санчеса.

Корреспондент журнала The Ring Райан Сонгалия из Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), назвал казахстанского боксера-полутяжеловеса Али Ахмедова (12-0, 9 КО) будущей звездой профессионального ринга. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он вспомнил об эффектных атаках Ахмедова во время последнего боя с американцем Хорхе Эскаланте, а также об одобрительном гуле на трибунах.





"Ахмедов жестко остановил Эскаланте в четвертом раунде. Бой был запланирован на лимит полутяжелого веса, но Эскаланте показал на весах слишком большие килограммы. По-моему, на 14 фунтов больше, чем Ахмедов.



В углу казахстанца находился Абель Санчес. Результатом тандема стала эффектность. Ахмедов выбрасывал острые, мощные удары. Публика на трибунах одобрительно гудела, была практически в экстазе. Эскаланте реально находился в режиме выживания. Еле держался под натиском ударов Ахмедова. Но все же не смог.



У молодого Ахмедова просто невероятный потенциал. Будучи талантливым, он также является настоящим трудягой. Я вижу его в будущем большой звездой профи-бокса. Он уже сейчас показывает яркое шоу", - сообщил Сонгалия.

Напомним, Ахмедов в недавнем интервью сообщил о переходе в стан GGG Promotions. Полутяж уже длительное время находится в США, где проводит тренировки в зале Абеля Санчеса в Big Bear. Тренировочное время он часто проводит в компании именитого соотечественника - чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО).

Во время последнего боя Ахмедова сопровождали Санчес и брат GGG - Максим, которые находились непосредственно в углу боксера.

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