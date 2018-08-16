До 200 тенге может подорожать проезд в автобусах в Актобе

Горожане категорически против повышения стоимости проезда.

Актюбинские пассажирские перевозчики просят повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 55 тенге сразу до 200-212 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ТОО «Автопарк» Актобе и финансируемое государством городское предприятие пассажирских перевозок, приобрели новые автобусы и теперь попросят повысить стоимость проезда. Первые общественные слушания состоялись в Доме культуры «Геолог». Собралось 10 человек, которые высказались против повышения цены проезда.

«ТОО «Автопарк» просит повысить стоимость проезда до 212 тенге, городское предприятие пассажирских перевозок - до 200 тенге. В Актобе стоимость проезда с 2015 года сохраняется на уровне 55 тенге», - сказал заместитель руководителя отдела городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бауыржан Алдияров.

В настоящее время у городского предприятия пассажирских перевозок имеется 129 автобусов. Долги предприятия, запустившего автобусы 2010-2017 годов выпуска, достигли 360 миллионов тенге.

«На предприятии работают более 300 человек. Из них - 190 водителей. Многие уходят из-за низкой зарплаты. Приобрели новые автобусы, ежемесячно нужно платить по лизингу более 16 миллионов тенге. Цены на сжиженный газ и дизельное топливо растут. Поэтому расходы увеличились», - сказал директор предприятия Рустем Ергалиев.

ТОО «Автопарк» обслуживает 34 маршрута.

«Еженедельно, ежемесячно дорожают запасные части. Дорожают горюче-смазочные материалы. Мы просим повысить стоимость проезда до 212 тенге. За последние 2 года приобретено 85 автобусов, на это израсходовано 1,7 миллиарда тенге», - сказал директор компании Акарыс Тлеулес.

Пришедшие на общественные слушания жители были категорически против повышения стоимости проезда.

«Нужно, чтобы были льготы для пенсионеров, студентов и детей. Мы, в целом, против подорожания проезда. Потому, что автобус маршрута №29, на котором мы ездим в аул, находится в жалком состоянии. Сиденья порваны, летом жарко, зимой холодно. Не знаю, как будут ездить студенты. Они зарплату не получают, даже работающим будет трудно платить по 200 тенге», - сказала местная жительница.

Общественные слушания пройдут в нескольких районах города. В них примет участие группа, созданная из депутатов маслихата и представителей общественных организаций.

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