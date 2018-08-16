В честь Дня города в алматинских ресторанах появится специальное яблочное меню

Топовые шеф-повара разработают рецепты новых блюд специально ко Дню рождения Алматы.

С 25 августа по 30 сентября Алматы будет отмечать 1002-летие мегаполиса. В рамках празднования акимат города объявляет конкурс среди ресторанов и кафе на создание лучшего меню, основным ингредиентом которого станет символ южной столицы – яблоко, сообщает zakon.kz.

По словам организаторов, самые топовые шеф-повара разработают рецепты новых блюд специально ко Дню рождения Алматы и будут презентовать их посетителям в своих заведениях. Также они добавили, что уже более 30 ресторанов заинтересовались необычным проектом. Конкурсанты поборются за победу в номинациях на «Лучшее яблочное меню», «Лучший яблочный напиток», «Лучший яблочный салат» и «Лучший десерт из яблок».

«Мы приглашаем всех рестораторов создать новые блюда, десерты и напитки на основе яблок. Участвуйте в общегородском конкурсе – и ваша кулинарная фантазия и мастерство обязательно принесут вам победу. Вы получите не только приз от организаторов, но и уникальную возможность представить ваш ресторан, бар или кафе на масштабном праздновании Дня города 14-15-16 сентября 2018 года. Алматы – родина яблок. Так почему в кафе и ресторанах нашего города мало блюд на их основе? Вместе мы сделаем Алматы столицей яблочных рецептов», - прокомментировали в Управлении культуры и архивов города Алматы.

Главными призами для победителей станет годовая реклама ресторана на медиабордах города, Team-билдинг по туристическим местам Алматы для коллектива ресторана, годовая ротация рекламного видеоролика на ТК Алматы и др.

Напомним, что в рамках празднования Дня города Алматы в мегаполисе запланировано проведение более 100 мероприятий, в котором примут участие артисты из разных стран. в рамках программы пройдет Фестиваль классической музыки «Көк-Төбе опера - 2018», Международный фестиваль современного искусства «ARТBAT fest», Фестиваль оркестровой музыки под открытым небом «Фестиваль оркестров», Фестиваль книг «KITAP FEST», День семьи «Family Festival», Международный фестиваль садов «Almaty garden show», Казахстанский фестиваль музыки «GAKKU дауысы», городской традиционный фестиваль яблок «ALMA Fest», Muzzone Dance Party, Международный фестиваль по монументально-декоративному искусству «Mural», мото фристайл «Red bull FMX JAMS», «Almaty Film Festival», проект «Junior Eurovision», празднование 10-летия Алатауского района , «Almaty Fest Big City Picnic», выставка-ярмарка ковровых изделий, выступление Государственного оркестра «Камерата Казахстана» и др.

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