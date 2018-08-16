Чехи не пустили "Кайрат" в раунд плей-офф Лиги Европы

ФК Сигма выиграл с общим счетом 4:1.

Футболисты "Кайрата" во второй раз в истории проиграли в домашнем матче еврокубка, передает корреспондент Vesti.kz.



Впервые в европейском турнире "Кайрат" сыграл в 2002 году - это был дебютный клубный сезон Казахстана в УЕФА. Тогда алматинцы в рамках Кубка УЕФА со счетом 0:2 уступили сербской "Црвене Звезде".



С момента дебюта "Кайрат" провел 15 домашних матчей в еврокубках, из которых 14 - в Лиге Европе (до 2009 года турнир назывался Кубок УЕФА). В этих играх алматинцы одержали 11 побед, а еще три игры завершили ничьей.



Беспроигрышную домашнюю серию "Кайрат" прервала чешская "Сигма". Ответный матч третьего отборочного раунда ЛЕ проходил сегодня, 16 августа, и завершился со счетом 1:2. По итогам двухматчевого противостояния чешский клуб выиграл с общим счетом 4:1.



Добавим, что лучшего результат в ЛЕ "Кайрат" добился в 2015 году, когда остановился в шаге от группы ЛЕ, проиграв французскому "Бордо" из-за правила гостевого гола (0:1, 2:1).

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