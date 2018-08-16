Бабушка из Шымкента вычислила домушника и заставила перекупщика возместить ущерб

Из дома 60-летней Жайыл апа украли два почти новых телевизора.

60-летняя пенсионерка, напавшая на след домушника, получила новый телевизор вместо старых двух от скупщика краденного, передаёт корреспондент BNews.kz.

Жительница Шымкента Жайыл Ажибекова стала жертвой домушника. Дом пенсионерки злоумышленник ограбил прямо в середине дня 13 августа. Добычей домушника стали два практически новых телевизора.

Обнаружив пропажу, пенсионерка вызвала полицейских. После того, как был подсчитан ущерб и написано заявление, растерянная и обиженная на судьбу Жайыл апа вышла на улицу. О случившимся сразу же узнали все – от соседей до таксистов.

"Все начали расспрашивать что да как было. Ну я им и рассказала, что залезли в дом и вытащили два телевизора - маленький с кухни и большой с зала. Тогда один из таксистов рассказал мне, что видел подозрительного человека с двумя телевизорами в руках, которого он снял на видео. На нем было видно, как молодой человек грузит телевизоры в маршрутку", - поделилась пенсионерка.

После тщательного просмотра видеоролика Жайыл Ажибекова решила не сидеть сложа руки и действовать самостоятельно. Разглядев номер маршрутного автобуса, женщина вышла на водителя. Тот, в свою очередь, рассказал, что отвёз неизвестного попутчика за отдельную плату на "Крытый рынок" Шымкента. По просьбе бабушки водитель маршрутки показал место сбыта, но уже в присутствии представителей СМИ и полицейских.

"Мы подъехали на рынок. Он поговорил с какой-то женщиной и сказал, что выгрузит телевизоры у ларька", - говорит контролер маршрутки.

Разъярённая кражей апашка сразу же заметила, что на территории городского рынка ведётся видеонаблюдение. Пенсионерка сразу же отправилась к администрации базара. Спустя несколько минут руководство охотно показало видеозаписи, на которых отчётливо видно, как неизвестный в кепке молодой мужчина сбывает её телевизоры.

"Он разгрузил телевизоры в будке охраны, после чего нашёл покупателей (местных торговцев и перекупщиков) и продал моё добро", - говорит Жайыл Ажибекова.

На место были вызваны сотрудники полиции. Отпираться скупщик краденной техники не стал и лишь сказал, что не знал о происхождении товара. Изъять телевизоры удалось в доме матери перекупщика.

По словам Жайыл Ажибековой, после того, как ей удалось найти свой украденный большой телевизор, перекупщик предложил ей взамен два, но бывших в употреблении, поскольку её оборудование он уже успел перепродать.

"Перекупщик, который купил мой телевизор сказал, давайте я вам дам другой телевизор? Я сразу же отказалась и сказала ему, чтобы мне приобрели новый, такой же, либо заплатили деньги в размере 100 тыс тенге. Перекупщик сегодня позвонил мне и сказал, чтобы я приехала в магазин бытовой техники и выбрала себе телевизор. Ну я и поехала, выбрала, а он оплатил по счетам. Общая сумма покупки составила 110 тыс тенге", - говорит Жайыл Ажибекова.

Кроме того, как утверждает пенсионерка, второй телевизор 124 диагонали на данный момент находится у полицейских в качестве вещественного доказательства.

"Меня полицейские попросили оставить второй телевизор, чтобы проверить исправность его работы. Так как я им сразу сказала, что большой телевизор успели вскрыть и вытащить запасные части. Они и оставили его. В течение двух суток мне обещали вернуть его, если он работает исправно. Полицейские должны выяснить, кто сломал экран телевизора. Или домушник или перекупщик. Если установится, что экран сломал перекупщик, то и этот телевизор придётся ему возмещать", - добавила пенсионерка.

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