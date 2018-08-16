Дальнобойщики выбрасывают на границе товар, который везли в Казахстан

Ситуация на границе в ближайшее время может еще больше усугубиться. Чиновники планируют на время полностью закрыть пункт пропуска Бауыржана Конысбаева.

Сотни большегрузов застряли на казахстанско-узбекской границе. Дальнобойщики стоят в гигантской пробке от нескольких часов до нескольких дней. Пленникам затора приходится непросто. У большинства на исходе запасы еды и воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

А очередь от поста растянулась на семь километров. Ситуацию усугубляет сорокоградусная жара.

Многокилометровая вереница большегрузных машин на границе Казахстана и Узбекистана растет практически с каждым часом. Дальнобойщики рассказывают, что в очереди многие из них стоят уже почти неделю. За это время у водителей закончились практически все запасы воды и еды, а поток машин все не движется.

Настоящим испытанием стала 40-градусная жара, из-за которой начала портиться продукция. Сгнивший товар просто приходится выкидывать в степь. Водители уже начали подсчитывать убытки. И все же надеются, что хотя бы часть товара им удастся довести до пункта назначения.

Хороший доход все эти дни сейчас у единственного приграничного магазина. Несмотря на высокие цены, за пирожками и водой с утра выстраиваются длинные очереди. Пережить водителям простой помогают жители близлежащих сел. Они приносят все самое необходимое. При этом в профильном ведомстве заявляют, что очередь на границе образовалась из-за слишком большого потока фур, к которому здесь были просто не готовы.

- Увеличение грузопотока связано с развитием внешней торговли Узбекистана со странами дальнего и ближнего зарубежья. Вообще увеличение началось с марта по всей границе почти в три раза. Сам пункт пропуска Бауыржана Конысбаева, его пропускная способность составляет 150 АТС в сутки, а он работает на пределе до 250 машин, - говорит и.о. руководителя управления департамента таможенного контроля Комитета госдоходов РК Алтынбек Килибаев.

Ситуация на границе в ближайшее время может еще больше усугубиться. Чиновники планируют на время полностью закрыть пункт пропуска Бауыржана Конысбаева. Там начнется капитальная реконструкция. На время ремонта весь транспорт планируют перенаправить на три ближайших приграничных с Узбекистаном поста.

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