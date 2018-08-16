Дым от тлеющего навоза отравляет жизнь жителям поселка в пригороде Семея

Огромные кучи куриного помета от высокой температуры самовозгораются и дымят сутками напролет.

В Семее жителям пригородного поселка отравляет жизнь куриный помет. Местная птицефабрика складирует его недалеко от домов, но люди, естественно, против такого соседства. Навозные кучи самовозгораются, от едкого дыма и запаха не спрятаться, не скрыться, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Дорога ведет в поселок Малая Актюба. Прежде чем утром попасть на работу, а вечером домой, местные жители проходят испытание удушающим газом. Огромные кучи куриного помета от высокой температуры самовозгораются и дымят сутками напролет. У людей слезятся глаза, и кружится голова.

- Я вот позавчера проснулась от того, что думала пожар, у нас недавно соседи горели, соскочила, бегала тут вокруг. Туман жуткий и дым, в общем, было страшно. У соседей мальчишка приезжал из России, внук в гости, туда ходил, ноги обжег, - рассказывает местная жительница Элеонора Ксенофонтова.

- Там птичий навоз же, не просто там сено горит или мусор, а птичий навоз. Если в 5 часов, я в пять встаю, тут шапка стоит! Все возмущаются, но не знаем, куда идти, кому писать. Звонили, никому ничего не надо, честно говоря, - добавляет Серик Молдаханов.

Источником своих бед жители называют местную птицефабрику. Говорят, вместо того чтобы вывозить навоз за пределы города, его высыпают в нескольких километрах от производства.

Расстояние до жилых домов еще меньше. В итоге люди не могут открыть форточки, просушить на улице белье, да и просто вдохнуть полной грудью.

Поселок Малая Актюба распложен рядом с сосновым бором. Приобретая здесь недвижимость, люди надеялись наслаждаться живописными пейзажами и чистым воздухом. Но теперь не знают, как продать свои дома. На самой птицефабрике говорят: навоз вывозится на фильтрационные поля, земли которых принадлежат предприятию. Но и про жилой поселок, говорят, конечно же, не забывают. Все отходы превратятся в доходы. Но только после того, как воплотится в жизнь новый проект.

- Это, возможно, большая проблема, сейчас мы решаем ее. Хотим построить типа перерабатывающего производства для отопления нашей котельной. Возможно, что-то на удобрение будем пускать. Вопрос прорабатывается, - утверждает главный технолог ТОО «Восток-бройлер» Николай Завгородний.

На строительство нового производства уйдет около трех лет. Все это время избавляться от навоза предприятие планирует старым способом. Однако тлеющие кучи в ближайшее время обещают потушить и впредь следить за их состоянием.

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