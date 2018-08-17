Forbes назвал Скарлетт Йоханссон самой высокооплачиваемой актрисой мира

Особо доходной ролью для Йоханссон оказалась роль русской шпионки из отряда Мстителей.

Американская актриса Скарлетт Йоханссон заработала 40,5 миллиона долларов в период с июня 2017 года по июнь 2018 года и стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии журнала Forbes, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, особо доходной ролью для Йоханссон оказалась роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме "Черная Вдова" — эта работа подняла доходы актрисы в четыре раза.

Второе место заняла Анджелина Джоли, заработавшая 28 миллионов долларов, в том числе благодаря картине "Малефисента 2". Звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон потеряла одну строчку по сравнению с прошлым годом и взяла третье место, ее доход составил 19,5 миллиона долларов (против 22,5 миллиона в минувшем году). Замыкают пятерку Дженнифер Лоуренс и Риз Уизерспун.

В 2017 году первого места удостоилась оскароносная актриса Эмма Стоун, сыгравшая, в частности, в фильме "Ла-Ла Ленд". Она заработала а 12-месячный учетный период 26 миллионов долларов. Йоханссон тогда не вошла в первую пятерку.

В 2016 году Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes — фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.

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