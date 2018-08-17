Разбитые ртутьсодержащие лампы пугают жителей многоэтажки в Костанае

Согласно законодательству, организации и предприятия обязаны сдавать небезопасные отходы напрямую в специальные предприятия.

В Костанае жители целой многоэтажки уже несколько недель стараются обходить мусорные баки в своем дворе стороной. Контейнер для ртутьсодержащих ламп давно переполнен, множество разбитых лежат рядом, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

«Это все очень ядовито для человека. Дом находится рядом. Здесь дети ходят, взрослые, испарение ртути. Не знаю, куда смотрят службы, которые должны осуществлять контроль», — говорит житель дома Александр Клименко.

Согласно законодательству, организации и предприятия обязаны сдавать небезопасные отходы напрямую в специальные предприятия.

Получить комментарий от руководства отдела жилищно-коммунального хозяйства журналистам не удалось. Между тем, в департаменте экологии сообщили, что Костанай один из самых проблемных городов области по организации вывоза ртутьсодержащих ламп.

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