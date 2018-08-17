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Американский лайнер развернули над Атлантикой из-за забившихся туалетов

Придётся потерпеть.

Фото : tripsavvy.com17 августа 2018, 01:38

Самолёт находился на полпути к Ницце, когда пилот принял решение его развернуть для устранения неполадок, сообщает Life.ru.

Самолёт американской авиакомпании Delta развернулся над Атлантическим океаном из-за забившихся туалетов.

Boeing 767-400 выполнял рейс из Нью-Йорка в Ниццу и находился в полёте уже три часа, сообщает Newshub, когда пилот принял решение развернуть лайнер для того, чтобы устранить неполадки.

Спустя семь с половиной часов самолёт вернулся в Нью-Йорк, так и не достигнув пункта назначения. Пассажиры уже успели высказать своё недовольство в социальных сетях.

— Вы когда-нибудь разворачивались на полпути прямо над Атлантическим океаном? Что ж, с авиакомпанией Delta вы можете насладиться почти девятичасовым полётом в никуда и обратно. А затем дождаться следующего дня, чтобы попробовать снова, — написал один из них в "Твиттере".


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