Американский лайнер развернули над Атлантикой из-за забившихся туалетов

Самолёт находился на полпути к Ницце, когда пилот принял решение его развернуть для устранения неполадок, сообщает Life.ru.

Самолёт американской авиакомпании Delta развернулся над Атлантическим океаном из-за забившихся туалетов.

Boeing 767-400 выполнял рейс из Нью-Йорка в Ниццу и находился в полёте уже три часа, сообщает Newshub, когда пилот принял решение развернуть лайнер для того, чтобы устранить неполадки.

Спустя семь с половиной часов самолёт вернулся в Нью-Йорк, так и не достигнув пункта назначения. Пассажиры уже успели высказать своё недовольство в социальных сетях.

Have you ever taken a u-turn in the middle of the Atlantic Ocean? With @Delta you can experience the joys of a 9 hour tour to nowhere and back. And then you get to wait another day to try again! pic.twitter.com/olQ4xxfphd