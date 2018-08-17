Бузова требует от караоке-баров деньги за прослушивание ее песен

Компания певицы начала судиться с теми, кто незаконно использует музыку артистки.

Несмотря на баснословные доходы почти в 4 миллиона долларов, певица Ольга Бузова не упускает возможности заработать на своих песнях лишнюю копеечку. Компания-продюсер артистки Archer Music Production начала судиться с барами, ресторанами и караоке-клубами, где без их ведома включают песни Бузовой. Одну композицию юристы оценивают в 116 тысяч рублей. И с учетом последних судов продюсеры уже успели заработать порядка 700 тысяч рублей, сообщает KP.RU.

- Компания «Арчер Мьюзик Продакшнс» подала иск к ООО «Турист» (ресторану Del Mar) о взыскании 232 тысяч рублей компенсации за незаконное использование произведений и фонограмм, - объясняют в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. – Из них 116 тысяч за произведение «Мало половин» и 116 тысяч рублей за произведения «Под звуки поцелуев». Суд удовлетворил иск, взыскав компенсацию и 7 640 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Точно также суд взыскал 232 тысячи рублей с владельца магазина в Санкт-Петербурге «DVD, МР3, музыка, сериалы» Дмитрия Сумрякова за песни «Хит парад» и «Нам будет жарко». Кроме того, ту же сумму - 232 тысячи рублей - продюссеры получили с «Бара №1». Сейчас в Арбитражном суде Санкт-Петербурга находится еще несколько исков «Archer Music Production», которые еще не рассмотрены. Претензии у продюсеров Ольги Бузовой озвучены те же.

К слову, настоящий концерт Ольги Бузовой обходится дороже. Например, в Санкт-Петербурге певица выступала за 1,5 миллиона рублей. По самым скромным подсчетам, на своих незамысловатых песнях в год телеведущая зарабатывает около 144 миллионов рублей.

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