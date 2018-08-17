Панин устроил дебош на борту рейса Симферополь — Москва
В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, а экипаж вызвал полицию, которая сняла дебошира с рейса.
Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву, соответствующая видеозапись была опубликована в Сети, пишет РИА Новости.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, Панин находился в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения ходил по салону, игнорируя требования стюардов.
В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, а экипаж вызвал полицию, которая сняла дебошира с рейса.
На опубликованной в Сети записи видны возмущенные пассажиры рейса, которых успокаивает сотрудник полиции.
Надо ему вступит в ЕР и будет на свои...эээ... на своиХ самолетах летать, никого не стесняя(сь)!— Holycrapter (@sicksist) 16 августа 2018 г.
Пассажиры рейса Симферополь-Москва пожаловались на пьяного дебошира. Им оказался Алексей Панин. Актёра пришлось вывести из самолёта pic.twitter.com/rSNejYWjV2
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