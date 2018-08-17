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Панин устроил дебош на борту рейса Симферополь — Москва

В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, а экипаж вызвал полицию, которая сняла дебошира с рейса.

Фото : © РИА Новости / Евгения Новоженина17 августа 2018, 06:31

Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву, соответствующая видеозапись была опубликована в Сети, пишет РИА Новости.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, Панин находился в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения ходил по салону, игнорируя требования стюардов.

В результате самолет вернулся в аэропорт Симферополя, а экипаж вызвал полицию, которая сняла дебошира с рейса.

На опубликованной в Сети записи видны возмущенные пассажиры рейса, которых успокаивает сотрудник полиции.


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