В Шымкенте родные убитого Хусана пытаются добиться справедливости

В июне 2018 года, братьев близнецов Хасана и Хусана Турдиевых избили на АЗС, на кольцевой дороге Шымкента.

Жители Шымкента, семья Турдиевых, утверждает, что соучастники убийства 24 летнего Хусана Турдиева находятся на свободе, пишет Zakon.kz со ссылкой на tvk-uko.kz.

В июне 2018 года, братьев близнецов Хасана и Хусана Турдиевых избили на АЗС, на кольцевой дороге Шымкента. В ходе драки Хусан Турдиев получил 8 ножевых ранений и скончался в больнице. Почему из 5 участников конфликта по обвинению в убийстве задержан только один и почему прокуратура удовлетворила жалобу потерпевших на ход следствия, узнал Бахтияр Худайбергенов.

Драка, закончившаяся гибелью Хусана Турдиева, произошла поздним вечером 24 июня. По словам родственников, на злополучную АЗС братья Турдиевы приехали на встречу с группой жителей поселка Забадам и их знакомыми около 10 вечера. Но, вначале мирная беседа переросла затем в драку. Как утверждает сестра погибшего, несколько подозреваемых держали силой Хасана, а в это время Хусану нанесли несколько проникающих ножевых ранений, два из которых задели сердце.

Камала Турдиева, сестра погибшего: «После каждого удара ножом Хусан кричал и просил о помощи брата, но того держали, не давая прийти на помощь. Он истекал кровью, плакал и просил Хасана спасти его. Это заправка. Было не очень поздно, здесь были люди, но никто не вмешался и не помог спасти Хусана».

Подозреваемые перестали избивать Хусана только когда, приехавший с братьями рабочий по имени Вадим, стал кричать, что Хусан умирает. Он помог Хасану загрузить брата в машину и затем тот отвез его в больницу скорой помощи.

Камала Турдиева, сестра погибшего: «Почему преступников искали 10 дней? Когда их нашли, то сразу выпустили. Почему арестовали только одного из убийц? Если бы они не помогали ему, то мой брат был бы жив»

Чтобы узнать, почему следствие не привлекает в качестве соучастников убийства присутствовавших во время конфликта людей и куда после жалобы в прокуратуру на действия следователя передадут дело, родственники погибшего отправились в Каратауский отдел полиции. Но вместо доходчивых разъяснений, появившийся майор полиции решил просто прогнать корреспондентов телеканала «TVK». Видимо, бравый полицейский давно не проходил экзамен на знание законов республики Казахстан, в противном случае он бы знал, что воспрепятствование законной деятельности журналистов предполагает административное и даже уголовное преследование.

Между тем, майор полиции не пожелал представиться. А также не смог объяснить, почему съемка снаружи отдела полиции под запретом. Вскоре правоохранитель скрылся в холле отдела полиции. Но, как выяснилось, ненадолго. Видимо, где то подпитавшись решимостью, неугомонный майор вновь попытался вырвать микрофон и камеру у членов съемочной группы.

Причины и мотивы убийства пока неизвестны. У погибшего остались жена и двое маленьких детей. Следователь Каратауского отдела полиции, Ербол Есимов, расследовавший убийство Хусана Турдиева, подтвердил, что единственный задержанный обвиняется по статье 99 убийство, остальные проходят по делу о хулиганстве. Но родственники погибшего утверждают, что следствие ведется однобоко. При этом задержанный утверждает, что это была самооборона, и братья сами напали на пятерых мужчин. После жалобы родственников уголовное дело забрала прокуратура, которая должна решить, кто будет расследовать дело до суда.

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