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«Зенит» победил минское «Динамо»

Для клуба из Санкт-Петербурга эта игра стала второй в истории в рамках еврокубков, в которой ему удалось забить 8 голов.

Фото : РИА Новости17 августа 2018, 06:59

«Зенит» победил минское «Динамо» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась победой хозяев со счётом 8:1, передает championat.com.

Для клуба из Санкт-Петербурга эта игра стала второй в истории в рамках еврокубков, в которой ему удалось забить 8 голов. Впервые это произошло в матче Кубка УЕФА с андоррским «Энкампом» (8:0), состоявшемся в 2002 году.

Следующим соперником петербургского клуба станет норвежский «Мольде», который обыграл по сумме двух матчей шотландский «Хайберниан» (0:0, 3:0). Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге 23 августа, ответная игра состоится в Норвегии 30 августа.


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