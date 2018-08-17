Участник смертельного ДТП с Виктором Цоем впервые дал интервью

Раз в год Янис приезжает к памятнику, установленному на месте аварии.

15 августа вспоминают легенду русского рока — ровно 28 лет назад не стало Виктора Цоя. Лидер группы «Кино» погиб в аварии под Ригой — на своем «Москвиче» врезался в пассажирский «Икарус», передает Пятый канал.

Этот день стал роковым не только для фанатов певца, но и для водителя того злополучного автобуса. И хоть Фибигс был признан невиновным, все эти годы он ощущает груз той страшной трагедии. 15 августа 1990-го года навсегда разделило его жизнь на «до» и «после».

— Я стараюсь не общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь, — говорит Янис Фибигс.

Раз в год Янис приезжает к памятнику, установленному на месте аварии. Правда, делает это вечером, когда разъезжаются многочисленные почитатели творчества Цоя.

Акции памяти лидера группы «Кино» проходили в нескольких в российских городах.

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