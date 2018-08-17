Макпал Жунусова показала видео с Заманбеком Нуркадиловым

На кадрах народная артистка и ее супруг играют с маленькой дочерью Мерей.

Фото : скриншот

Казахстанская певица Макпал Жунусова показала видео со своим покойным мужем Заманбеком Нуркадиловым, пишет Zakon.kz. Ролик она разместила на своей странице в Instagram. На кадрах народная артистка и ее супруг играют с маленькой дочерью Мерей.

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