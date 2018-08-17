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Ватикан ответил на обвинения священников в педофилии

Священнослужителей обвиняют в изнасилованиях несовершеннолетних, принуждении к абортам, изготовлении детской порнографии, а также сокрытии сексуальных преступлений.

Фото : РИА Новости17 августа 2018, 09:14

Представитель католической церкви прокомментировал расследование США о систематическом сексуальном насилии над несовершеннолетними в Пенсильвании, сообщает Lenta.ru.

"Только два слова могут выразить то, что чувствуешь перед лицом этих ужасных преступлений: стыд и боль. Святой престол с большой серьезностью рассматривает этот доклад, опубликованный Большим жюри Пенсильвании", — заявил официальный представитель Ватикана Грег Берк.

Он добавил, что католическая церковь недвусмысленно осуждает сексуальные домогательства в адрес детей.

Подобные секс-скандалы могут нанести серьезный ущерб вере католиков, считает представитель Ватикана.

Он призвал священнослужителей извлечь серьезные уроки из произошедшего и признать свою ответственность за преступления.

"Жертвы должны знать, что папа Римский на их стороне", — заключил Берк.

15 августа в США опубликовали доклад, в котором были собраны факты о многолетнем насилии над несовершеннолетними в шести католических епархиях Пенсильвании. Авторы документа обвинили более 300 представителей духовенства в сексуальных преступлениях против детей. Жертвами священников за десятилетия безнаказанности стали более тысячи человек. Священнослужителей обвиняют в изнасилованиях несовершеннолетних, принуждении к абортам, изготовлении детской порнографии, а также сокрытии сексуальных преступлений.


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