Любовницу Аблязова депортировали из ЕС

Ее депортировали в Украину.

Власти Польши выдворили любовницу Мухтара Аблязова с Бельгии в Украину, передает Zakon.kz.

"Вчера ночью депортировали, по запросу Польши, с Бельгии на Украину наёмницу и любовницу Аблязова Козловскую. Это начало конца деятельности мафии Аблязова в Европе", - написала в Facebook правозащитник Балли Мажец.

По мнению Мажец, в США с ними бы разобрались еще быстрее, чем в Европе.

"Думаю в США Аблязову и его мафии ловить тем более нечего, так как там с ними бы разобрались в 5 минут и ещё бы арестовали, потому что с мафией у американцев разговор короткий", - отметила она.

Сама же Козловская заявляла, что все происходящее является преследованием. Деятельность Козловской ранее исследовал Танирберген Бердонгаров.

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