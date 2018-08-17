Любовницу Аблязова депортировали из ЕС
Ее депортировали в Украину.
Фото : kp.ua17 августа 2018, 09:34
Власти Польши выдворили любовницу Мухтара Аблязова с Бельгии в Украину, передает Zakon.kz.
"Вчера ночью депортировали, по запросу Польши, с Бельгии на Украину наёмницу и любовницу Аблязова Козловскую. Это начало конца деятельности мафии Аблязова в Европе", - написала в Facebook правозащитник Балли Мажец.
По мнению Мажец, в США с ними бы разобрались еще быстрее, чем в Европе.
"Думаю в США Аблязову и его мафии ловить тем более нечего, так как там с ними бы разобрались в 5 минут и ещё бы арестовали, потому что с мафией у американцев разговор короткий", - отметила она.
Сама же Козловская заявляла, что все происходящее является преследованием. Деятельность Козловской ранее исследовал Танирберген Бердонгаров.
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