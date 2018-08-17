Малый бизнес растет в Казахстане

В разрезе регионов наибольшая концентрация активного малого бизнеса по-прежнему сохраняется в Алматы

Количество активных малых предприятий на конец июля 2018 года достигло 147,6 тысяч, что превышает прошлогоднее количество на 8,7% или 11,8 тысячи предприятий. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

Помимо роста количества активных малых предприятий, также растет и их удельный вес от общего числа зарегистрированных малых юрлиц - 35,1% против 34,7% годом ранее. Общее количество зарегистрированных малых юрлиц - 420,8 тысячи (годом ранее - 391,4 тысячи).

В динамике последних 5 лет число активных малых предприятий значительно выросло - на 43,4 (было 102,9 тысячи).

В разрезе регионов наибольшая концентрация активного малого бизнеса по-прежнему сохраняется в Алматы - 33,2 тыс. предприятий, 22,5% от всех активных малых юрлиц.

Следом за южной столицей идет Астана - 23,9 тысячи малых компаний (годом ранее - 16,3 тысячи). Замыкает тройку лидеров Карагандинская область - 10,4 тысячи активных предприятий, как и годом ранее.

Лидером по росту количества активных малых юрлиц стала Астана - 46,7% год-к-году.

Владельцы малых предприятий видят наибольший потенциал в отрасли оптовой-розничной торговли и ремонте автомобилей и мотоциклов. В этом направлении активной бизнес-деятельностью заняты 35,2 тыс. малых компаний - это на 11,3% больше, чем годом ранее.

Второй наиболее активной сферой деятельности является образование - 14,8 тыс. малых юрлиц предоставляют продукты и услуги в данной сфере (годом ранее - 13,9 тысячи). Замыкает тройку лидеров по активности малых предприятий строительство. В этой отрасли работает 13,7 тыс. активных малых предприятий (годом ранее - 13,6 тысячи).

В то же время, самая быстрорастущая отрасль - услуги по проживанию и питанию: прирост 17,7% год-к-году.

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