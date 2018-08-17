В Казахстане количество ДТП сокращается - исследование 

Автомобилисты осознают свою ответственность на дороге, и стараются обезопасить себя и других участников движения.

Казахстанские автолюбители все более ответственны и сознательны: объемы страхования, в том числе добровольного, растут, количество ДТП сокращается, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Объем премий, собранных в сегменте обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО) владельцев автотранспорта за январь-июнь 2018 года составил 31,6 млрд тг, что на 28,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

При этом объем страховых выплат сократился на 2,4%, до 12,1 млрд тг.

Премии по добровольному имущественному страхованию ГПО владельцев автотранспорта выросли лишь на 6,5%, до 472,4 млн тг.

Выплаты сократились на 3%, до 54,2 млн тг.

Добровольное имущественное страхование автотранспорта (КАСКО) увеличилось за год на 21,2%, и составило за январь-июнь текущего года 9,5 млрд тг.

Выплаты по КАСКО уменьшились на 8,9%, до 2,8 млрд тг.

Автомобилисты осознают свою ответственность на дороге, и стараются обезопасить себя и других участников движения. Об этом говорят не только возросшие объемы сборов страховых премий по КАСКО, ОГПО и добровольному страхованию ГПО владельцев транспорта, но и сокращение числа ДТП на дорогах РК.

Так, за 2017 год количество ДТП составило 17 тыс., что на 5,3% меньше, чем за 2016 год.

Причинами ДТП на автодорогах в 2017 году в основном стали превышение скорости - 28,9%, происшествия при проезде пешеходных переходов - 13,6%, и переход пешеходами проезжей части в неустановленном месте - 4%.

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