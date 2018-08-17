Назначен заместитель акима Акмолинской области
Им стал Марат Игалиев.
Сегодня руководитель региона Малик Мурзалин на аппаратном совещании представил нового заместителя акима области, передает Zakon.kz.
"Распоряжением акима области от 17 августа текущего года по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима Акмолинской области по вопросам индустриализации, предпринимательства и инвестиций назначен Игалиев Марат Несипкалиевич", - говорится в сообщении акима области.
Марат Игалиев, 1974 года рождения, окончил Актюбинский педагогический институт имени К.Жубанова, Академию государственной службы при Президенте РК, Алматинский институт экономики и статистики. Кандидат политических наук.
Трудовой путь на государственной службе начал в 1999 году экспертом Аналитического центра Совета Безопасности РК.
В период с 2003 по 2009 годы работал руководителем аппарата акима Актюбинской области, главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК, советником министра охраны окружающей среды РК, заместителем председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.
С 2010 по 2017 годы занимал должности заместителя председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, советника Министра индустрии и новых технологий РК, заместителя председателя Комитета атомной энергии, директора департамента административно-кадровой работы Министерства индустрии и новых технологий РК, председателя Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий РК.
С 2014 по 2017 годы возглавлял Департаменты кадровой работы и индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК, работал заместителем председателя АО «Казконтент».
До настоящего назначения являлся советником акима Акмолинской области.
На заместителя акима области Каната Идрисова, курировавшего вопросы индустриализации, предпринимательства и инвестиций, возложено курирование вопросов экономики.
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