Дожди с грозами пройдут местами по Казахстану

Погода без осадков прогнозируется на юге и западе страны.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана ожидаются местами дожди с грозами, порывистый ветер, на севере возможен град. На севере и центре республики ночью и утром местами - туман. На западе и юге Казахстана погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Акмолинской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман. В Алматинской области местами усиление ветра 17-22 м/с с пыльной бурей. В Карагандинской области днем местами усилится ветер до 15-20 м/с, ночью и утром местами - туман. В Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, днем Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 31°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 21°, ясно.

Прогноз погоды на 17 августа.

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