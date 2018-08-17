Убившего 11-летнюю девочку россиянина осудили в Костанае

Ему назначено 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

Уроженец Костанайской области обвинялся в убийстве 11-летней дочери своей сожительницы. Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области Павлу Чехову вынесли приговор, передает Казинформ.

Судьёй был оглашён приговор. Подсудимому Чехову назначено 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также ему назначено принудительное лечение от алкоголизма.

Подсудимый с приговором не согласился и сразу же после оглашения заявил, что намерен его обжаловать.

Напомним, уроженец Карасуского района Костанайской области, ныне - гражданин РФ, обвинялся в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Он задушил девочку и отнес труп в степь недалеко от села Восток.

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