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Убившего 11-летнюю девочку россиянина осудили в Костанае

Ему назначено 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

Фото : abctv.kz17 августа 2018, 11:05

Уроженец Костанайской области обвинялся в убийстве 11-летней дочери своей сожительницы. Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области Павлу Чехову вынесли приговор, передает Казинформ.

Судьёй был оглашён приговор. Подсудимому Чехову назначено 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Также ему назначено принудительное лечение от алкоголизма.

Подсудимый с приговором не согласился и сразу же после оглашения заявил, что намерен его обжаловать.

Напомним, уроженец Карасуского района Костанайской области, ныне - гражданин РФ, обвинялся в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Он задушил девочку и отнес труп в степь недалеко от села Восток.


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