Адвокат Кузнецова прокомментировала решение суда о возврате его в колонию

Алма Мусина высказалась по доводам апелляционного суда и опровергла их согласно законодательным нормам.

Адвокат Александра Кузнецова Алма Мусина ознакомилась с Постановлением Алматинского областного суда об отмене замены наказания на штраф, и прокомментировала доводы суда, передает zakon.kz.

С доводами суда, которые легли в основу отмены штрафа и возвращения Кузнецова в колонию можно ознакомиться здесь. В свою очередь, Алма Мусина высказалась по ним и опровергла согласно законодательным нормам.

Так, суд в своем постановлении основанием для отмены приводит следующие доводы: "формально Кузнецов подпадает под замену наказания на более мягкое, но выводы суда первой инстанции преждевременны, основаны без учета мнения потерпевшего, которому преступными действиями осужденного был причинен как материальный, так и моральный вред".

"Здесь суд апелляционной инстанции подтверждает, что суд первой инстанции всё таки законно вынес свое решение о ЗМН, раз говорит, что Кузнецов подпадает под ЗМН. А вот доводы суда апелляционной инстанции, о том, что суд первой инстанции не учел мнение перепревшего не соответствуют требованиям закона. Ни в каком Законе, Кодексе, нормативном акте нет требований о том, что необходимо учитывать мнение потерпевшей стороны при замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания. Как известно, материальный и моральный вред приговором суда не взыскан", - отмечает Мусина.

Далее, суд ссылается на два дисциплинарных взыскания, которые Кузнецов получил, когда находился еще в учреждении ЛА-155/1 (СИ-1) в Алматы в период судебного разбирательства в Алматинском городском суде.

Эти два взыскания, пишет адвокат, погашены и согласно п.9 Нормативного Постановления ВС РК "О судебной практике условно-досрочного освобождения и замены назначенного наказания более мягким видом наказания" не могут учитываться судом.

"Апелляционный суд сам указывает, что эти два взыскания при рассмотрении ходатайства осужденного не могут учитываться, поскольку они погашены. Но апелляционный суд решил их учесть и каким-то образом определил, что Кузнецов не желает становиться на путь исправления. (Видимо суду виднее, чем администрации учреждения исправился Кузнецов или нет)", - отмечает адвокат.

Относительно информации об изъятии у Кузнецова запрещенного предмета (КРП- колюше режущего предмета), на что ссылается суд в Постановлении, Мусина отмечает следующее.

"Хочу пояснить, что изъятие КРП у Кузнецова было еще в период его нахождения в СИ-1 Алматы. Тогда из пояснений Кузнецова следовало, что ему из-за личных неприязненных отношений сотрудник учреждения подкинул то ли ложку, то ли лезвие от бритвы, уже точно не помню, после чего составил акт. Но суть не в этом, сейчас уже это не докажешь. Суть в том, что эти взыскания в любом случае погашены и в соответствии с требованиями НП ВС РК не должны учитываться".

Далее, апелляционный суд приходит к выводу, что социальная справедливость, как цель наказания не восстановлена – причиненный потерпевшему вред не возмещен.

"Как все помним на стадии досудебного расследования потерпевшие требовали с Кузнецова 3 квартиры, 2 джипа и 19, 5 млн.тенге. В суде первой инстанции с Кузнецова в пользу Мураткалиева Даулета взыскали 100 тыс.тенге морального вреда, однако приговор первой инстанции был отменен. Приговором же городского суда с осужденного никакие денежные средства взысканы не были. Следовательно, суд не может требовать возмещения морального и материального ущерба, если они не взысканы и не определены их размеры. Моральный вред возмещается в денежной форме (ст.952 ГК РК). Как можно возмещать то, что не определено в размерах?", - задается вопросом Алма Мусина.

При таких обстоятельствах, отмечает адвокат, суд не может по этим основаниям отказывать Кузнецову в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания на штраф.

" Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не учел, что Кузнецов имеет 4 поощрения, характеризуется положительно, имеет 3-ю положительную степень поведения, принимает активное участие в общественной жизни, выполняет все требования учреждения, сделал много нового и хорошего для учреждения, открыл спортивные секции, провел спартакиады, приобрел для учреждения книги, наладил работу магазина учреждения, помогал находящимся рядом осужденным, агитировал здоровый образ жизни и был награжден 9-ю похвальными грамотами за организацию и активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждениях. Уж кто-кто, Кузнецов всего этого добился своим честным трудом и об этом могут подтвердить, все те, кто отбывали с ним рядом наказания. Все, кто, знали его в учреждении и вышли уже на свободу звонят мне и говорят о нем только хорошее, поддерживают его. Это говорит о многом", - заключила Мусина.

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