В США уличили Украину в предательстве

По информации издания, компания заключила контракт, предполагающий поставку 250 двигателей на 380 миллионов долларов, еще в 2016 году.

Украинская компания «Мотор Сич» вопреки интересам США продала Китаю двигатели для боевых самолетов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Times.

По информации издания, компания заключила контракт, предполагающий поставку 250 двигателей на 380 миллионов долларов, еще в 2016 году. Тогда были поставлены 20 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10.

Бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт заявил, что Украина использует деньги американских налогоплательщиков и наносит удар по военно-морскому флоту США. Эксперт international Strategy and Assessment Center Рик Фишер считает, что Вашингтон должен оказать давление на Киев, чтобы заблокировать поставки двигателей.

Учебно-боевой самолет Hongdu JL-10 предназначен для обучения летчиков истребителей поколения 4+ и пятого поколения. Предположительно, JL-10 оснащается двумя двигателями украинского производства: Ивченко Прогресс АИ-222К-25 или Ивченко Прогресс АИ-222К-25Ф с форсажной камерой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!