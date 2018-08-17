О погоде на предстоящие выходные рассказали синоптики

С циклоном ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром.

РГП "Казгидромет" распространил информацию о погоде в Казахстане на 18-20 августа, передает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на погоду в большинстве областей Казахстана оказывает свое влияния теплый циклон, который приходит к нам с районов Туркмении.

"С циклоном ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром. Температурный фон ночью на севере, центре и востоке до 13-23, днем до 25-35 градусов тепла, на юге ночью от 17-22, днем от 28-36 градусов тепла, на западе с выходом антициклона ожидается понижение температуры ночью до 7-15, днем до 17-25 градусов тепла", - сообщает "Казгидромет".

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