О погоде на предстоящие выходные рассказали синоптики
С циклоном ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром.
Фото : БезФормата17 августа 2018, 11:51
РГП "Казгидромет" распространил информацию о погоде в Казахстане на 18-20 августа, передает Zakon.kz.
По данным синоптиков, на погоду в большинстве областей Казахстана оказывает свое влияния теплый циклон, который приходит к нам с районов Туркмении.
"С циклоном ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром. Температурный фон ночью на севере, центре и востоке до 13-23, днем до 25-35 градусов тепла, на юге ночью от 17-22, днем от 28-36 градусов тепла, на западе с выходом антициклона ожидается понижение температуры ночью до 7-15, днем до 17-25 градусов тепла", - сообщает "Казгидромет".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4933100-2d67930c8e9cd958f5d522ad2609c5cf
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...