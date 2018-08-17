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Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии

В городе Иокогама, Канагава, Япония, стартовал парад Пикачу.

Фото : rambler17 августа 2018, 12:39

С 10 по 16 августа в японском городе Йокогама проходит ежегодный и уже традиционный парад Пикачу. Раньше фестиваль проводился только днем, но в этом году его организаторы решили нарядить огромные ростовые куклы в светящиеся костюмы, чтобы зрелище не прерывалось ни на минуту.

На самом деле наблюдать за фестивалем Пикачу днем — не самое большое удовольствие. Температура воздуха сейчас доходит до 38 градусов, а потому после захода солнца на улицах появляется куда больше желающих посмотреть на танцующих покемонов. Кстати о самих Пикачу — их в этом году около полутора тысяч. Об этом сообщает Рамблер.

Источник rambler.ru


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