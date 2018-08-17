Карагандинцев возмутила опечатка на адресных табличках

Такие таблички установлены на 1 445 городских домах.

Опечатку в английском слове «house» на адресных табличках заметили карагандинцы. Вместо буквы «о» в первом слоге горожане прочитали «а», сообщает EKaraganda.kz.

Описанная ситуация получила широкое обсуждение в соцсетях. Многие горожане выразили недовольство по поводу обнаруженной на аншлаге ошибки. Как утверждают пользователи, «бракованные» таблички установлены на всех домах Майкудука.

«Новые адресные таблички устанавливались на 1 445 домах Октябрьского района Караганды осенью прошлого года. Установка заняла около двух месяцев. После огласки в соцсетях мы начали детально разбираться в проблеме. Изготовлением и установкой аншлагов занималась частная фирма ТОО «Медиа Высот Монтаж». Как выяснилось, произошел программный сбой. По этой причине часть табличек вышла с опечатками. Пока было выявлено только три дома, на которых установлены такие аншлаги. В течение сегодняшнего дня их заменят. Также на предмет ошибок будут проверены таблички всех остальных домов. Аншлаги с опечаткой подвергнутся замене за счет средств указанной фирмы», - прокомментировал заместитель акима Октябрьского района Караганды Дарын Бұлқайыр.

Стоит отметить, что та же фирма выиграла тендер на изготовление и установку аншлагов в районе имени Казыбек би Караганды. Вполне возможно, что и здесь имеет место похожая ситуация.

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