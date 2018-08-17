В Кызылординской области растет количество автобусных маршрутов

Организовано восемь межобластных междугородных маршрутов в Астану, Алматы, Жезказган, Актобе, Сарыагаш, Шымкент, Туркестан и Жибек жолы.

По Кызылординской области организовано 211 автобусных маршрутов, соединяющих 212 населенных пунктов, поселков, аулов с районными и областным центрами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Помимо этого, организовано восемь межобластных междугородных маршрутов в Астану, Алматы, Жезказган, Актобе, Сарыагаш, Шымкент, Туркестан и Жибек жолы (Черняевка).

Также, в целях развития международных пассажирских перевозок с 18 июля запущен международный регулярный маршрут сообщением "Кызылорда - Ташкент – Кызылорда".

Как сообщил на пресс-конференции заместитель акима области Серик Сулейменов, в первом полугодии перевезено 177,5 млн. пассажиров – рост на 9% к аналогичному периоду 2017 года. 11 социально-значимых межрайонных (междугородних) автобусных маршрутов субсидируются из бюджета области. За январь – июнь 2018 года освоено 7,5 млн. тенге или 43% от общей выделенной суммы.

В августе прошлого года в Кызылорде открыт новый коммунальный автобусный парк, оснащенный по последнему слову техники. Для развития сообщения внутригородского общественного транспорта в мае текущего года ТОО "Автобусный парк Кызылорда" приобретены десять современных автобусов.

В настоящие время в Реестр автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров, где оказывает услуги пассажирам и перевозчикам, внесены три автовокзала и десять автостанций.

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