Как правильно пользоваться автомобилем на газе

Представители КЧС рассказали, о чем следует помнить и чего нельзя делать при использовании автомобиля работающего на ГБО.

Спасатели дали практические советы, как сократить число пожаров, возникающих из-за неправильного использования газобаллонного оборудования на автомобилях, сообщает Zakon.kz со ссылкой сайт КЧС МВД РК.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время количество автомобилей, использующих газобаллонное оборудование, увеличивается.

Многие люди приобретают и устанавливают ГБО в специализированных мастерских, но и немало тех, кто экспериментирует, т.е. самостоятельно устанавливают и проводят ремонт газового оборудования у себя в гараже примитивным способом. После чего не проверяют на герметичность, а нередко и самовольно вносят изменения в систему газового оборудования.

Зачастую ГБО долгое время эксплуатируют без какой-либо профилактики даже тогда, когда в автомобиле ощущается запах газа.

Поэтому сотрудники КЧС рекомендует владельцам газобаллонных автомобилей внимательно изучить инструкции по эксплуатации газового оборудования, и неукоснительно соблюдать их. А также напоминают, что автомобиль должен быть укомплектован хладоновым или порошковым огнетушителем ёмкостью не менее 2-х литров.

Число пожаров, возникших из-за негерметичности ГБО, можно сократить в несколько раз за счет выполнения водителями трех простых правил эксплуатации:

1. перед постановкой автомобиля на стоянку следует выработать газ в топливной системе и перекрыть расходный вентиль на баллоне.

2. После длительной стоянки пуск двигателя проводить при открытом капоте и дверях салона автомобиля. В гараже перед включением электроприборов и пуском двигателя необходимо открыть ворота и проветрить помещение.

3. В процессе эксплуатации автомобиля следует постоянно контролировать утечку газа по запаху. При любом подозрении на нее, а также раз в неделю, профилактически проверять герметичность узлов и соединений газового оборудования.

Категорически запрещается:

Работа двигателя на газе при неисправном газовом оборудовании.

Ставить автомобиль с неисправным газовым оборудованием в закрытое помещение.

Производить ремонт, подтяжку соединений газового тракта, замену элементов и агрегатов газового оборудования при наличии газа под давлением в системе питания.

Производить выпуск газа из баллона и из системы в закрытом помещении.

Использовать открытое пламя для проверки герметичности соединений или прогрева двигателя в холодное время года.

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