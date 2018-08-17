Полицейские Алматы значительно усилили патрулирование жилых дворов

Разработаны 660 маршрутов патрулирования, наряды несут службу в две смены.

В целях профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых в спальных районах, полицейские Алматы усилили патрулирование жилых дворов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, всего в пешем патрулировании на сегодняшний день задействованы порядка полутора тысячи сотрудников органов внутренних дел, включая военнослужащих Национальной Гвардии. Разработаны 660 маршрутов патрулирования. Наряды несут службу в две смены.

В ходе патрулирования они обращают внимание на любые противоправные действия, на подозрительных людей, «крутящихся» у припаркованных машин, в подъездах и во дворах, проверяют документы, в случае их отсутствия, доставляют в районное управление внутренних дел.

«Накануне пешими патрулями «по горячим следам» были раскрыты 14 преступлений. Всего в органы внутренних дел доставлены 600 человек. В приемник-распределитель водворено 29 человек, 18 из них оказались иностранными гражданами, находившиеся в нашей стране с грубым нарушением миграционного законодательства. Кроме того, в ходе несения службы этими нарядами выявлено свыше 700 административных правонарушений, в их числе распитие спиртных напитков в общественном месте, мелкое хулиганство, приставание в общественных местах и др.», - сообщила С. Азирбек.

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