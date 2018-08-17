Среди казахстанских паломников много интеллигентов и звезд

Всего в нынешнем сезоне хадж совершат представители 26 национальностей, проживающих в Казахстане.

Об особенностях организации хаджа 2018 года рассказывает Zakon.kz заместитель председателя Комитета общественного согласия Министерства общественного развития РК Балгабек Мырзаев.

- Первые казахстанские паломники уже прибыли на священную землю Мекки. Что вы можете сказать об организации хаджа, как один из руководителей ведомства, которое напрямую занимается данными вопросами?



- Совершение паломничества для каждого мусульманина имеет огромное значение. В Священном Коране сказано о великой мудрости и пользе хаджа, поэтому с наступлением месяца Зуль-хиджа, миллионы наших единоверцев устремляются в Мекку, чтобы выполнить пятый столп ислама – хадж. Они будут молиться о мире на земле, о благополучии и процветании нашей страны, за своих близких и родных.

Создание условий и возможностей для совершения хаджа – большая честь и вместе с тем это огромнейшая ответственность. На данный момент могу сказать, что все подготовительные работы проведены у нас на достаточно высоком уровне. Накануне хаджа министр общественного развития Дархан Калетаев провел совещание и лично оценил, насколько компетентные ведомства готовы своевременно и качественно решать любые вопросы, связанные с перевозкой паломников.

Перелеты обеспечивают авиакомпании Казахстана и Саудовской Аравии – «SCAT» и «Fly Nas», рейсы осуществляются из Алматы, Астаны, Актау и Шымкента. На протяжении всей поездки паломников будут обслуживать 18 турфир, с которыми ДУМК подписало договоры.

Также в ходе подготовки к хаджу был подписан ряд соглашений и договоров на международном уровне, для контроля и организации паломничества создана Хадж-Миссия Казахстана, в которую входят представители ДУМК, СМИ, Министерства общественного развития, врачи, всего 14 человек.

- Стоимость путевок на хадж в этом году доходит до 5 тысяч долларов, не слишком ли это дорого для казахстанцев? Если это туристический бизнес, то почему в этом участвует ДУМК?

- Действительно, путевки в среднем стоят 4-5 тысяч долларов. В зависимости от своих финансовых возможностей, паломники могут выбрать один из трех видов пакетов - эконом, стандарт и vip. В стоимость путевки входят авиаперелет, проживание в гостинице, питание, экскурсии по святым местам и помощь в проведении обрядов хаджа. При этом вне зависимости от вида турпакета, компании обязательно предоставляют гида и врача, которые будут оказывать необходимую помощь нашим гражданам.

Хочу особо отметить, что ни Министерство общественного развития, ни Духовное управление мусульман Казахстана не вмешиваются в ценовую политику туристических компаний. Также ошибочно рассматривать хадж, как бизнес или источник дохода.

Мы не должны забывать, что паломничество – не туристическая поездка. Хадж – это один из пяти столпов ислама, поклонение мусульман Всевышнему и телом, и имуществом. Здесь важнее всего духовная сторона, искренняя любовь к Создателю, стремление очиститься от всего плохого и другие благие намерения.

В связи с этим, все 18 отечественных туркомпаний, задействованных в перевозках паломников, прошли специальную проверку на соответствие требованиям обслуживания хаджов. На сегодняшний день эта деятельность систематизирована. Компании, получившие лицензию, понимают, какая ответственность возложена на них.

Согласно нашему законодательству, религиозной деятельностью в Казахстане может заниматься только религиозное объединение. А совершение хаджа и умра – это религиозные обряды, не туризм. Следовательно, вопросами совершения хаджа может заниматься только религиозное объединение, в частности, ДУМК. Поэтому для оказания помощи паломникам на протяжении всей поездки и создана специальная Хадж-Миссия, в которую, как я уже сказал, входят и имамы ДУМК. Они будут разъяснять все тонкости выполнения религиозных обрядов, чтобы человек правильно их выполнил, и хадж был принят Всевышним. Это очень важно, ведь не все знают, как нужно выполнять те или иные обряды, многие об этом даже понятия не имеют, поэтому им об этом на протяжении всего хаджа будут говорить и направлять квалифицированные специалисты муфтията.

- Есть ли какие-либо отличия в организации хаджа в этом году?

- Во-первых, в этом году Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз заключил с Министерством по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии соглашение, согласно которому для казахстанских паломников выделены три тысячи квот. Это на 500 квот больше, чем в прошлом году.

Во-вторых, в этом году ДУМК ввело единую форму для паломников. Раньше, как вы знаете, каждая туркомпания заказывала отдельно для своих групп, и наши паломники были одеты по-разному. Теперь одежда будет в основном из ткани белого цвета, у женщин – куртки голубого цвета. На спине вышита надпись «Казахстан». С одной стороны - логотип ДУМК, с другой – логотип турфирмы. На правом плече изображен флаг Казахстана. Мы считаем, что это тоже будет способствовать пробуждению и укреплению патриотических чувств у паломников.

- Но некоторые из верующих считают, что одежда для паломников должна быть чисто мусульманской и призывают отказаться от каких-либо национальных атрибутов.

- Многие люди в нашем обществе уже понимают, что те, кто призывает верующих отказаться от национальных особенностей в культуре, быте и одежде, глубоко заблуждаются. Но это отдельная тема для разговора. Скажу лишь, что ислам органично связан с многовековой историей Казахстана. Наши мудрые предки были мусульманами, но при этом бережно сохраняли свои традиции и обычаи. «Отанды сүю иманнан», - говорили они. Ведь собственная культура, история, родной язык и национальные традиции – это огромное богатство, дарованное нам Всевышним. А самое главное наше достижение – это независимость.

- В прошлом году Министерством общественного развития были введены правила осуществления туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма. Для чего понадобились новые административные меры?

- Для того, чтобы оградить наших граждан от возможного насаждения деструктивной религиозной идеологии в период их пребывания в паломничестве. Безусловно, хадж – священный долг мусульманина, который совершается в рамках религиозных предписаний. Но при этом тысячи мусульман – граждан нашего государства отправляются в другую страну, пересекают границы, находятся среди разных людей.

К сожалению, и на сегодняшний день остается опасность заражения экстремистской идеологией. Мы уже научены горьким опытом, когда различные деструктивные культы проникали в страну под видом религии, благотворительности и так далее. Так вот, разработанные нами правила позволяют регулировать процесс организации поездки наших соотечественников, обеспечивая их безопасность.

Кроме этого, совместно с ДУМК мы проводим большую разъяснительную работу, предостерегая паломников об опасности вербовки. Ведь задача государства - заботиться о духовном здоровье нации.

- Балгабек Абдикаимович, какие еще меры предприняты для обеспечения безопасности паломников?

- Члены Хадж-Миссии Казахстана будут постоянно проверять условия проживания в гостиницах, качество еды, санитарно-гигиеническое состояние в номерах, проводить проповеднические и разъяснительные работы. При необходимости они будут рассматривать жалобы и предложения от паломников, проводить их ежедневный медицинский осмотр.

Помимо этого, от каждой турфирмы будут работать гиды, они будут сопровождать паломников и вести разъяснительные работы, словом, заботиться о них. Также будет на контроле ситуация в аэропортах, чтобы не было задержек с рейсами. Хадж – не простое дело, оно требует от паломников духовной и физической силы, и мы постарались предусмотреть все вопросы, чтобы максимально облегчить путь наших паломников и сделать его комфортным и безопасным.

И еще раз хотел бы предостеречь наших соотечественников от влияния экстремистов. Прикрываясь якобы добрыми намерениями, они говорят о «чистом исламе», призывают отказаться от собственной национальной идентичности. Но главная их цель – лишить наше общество духовно-нравственной основы, а затем завладеть богатыми ресурсами нашей страны.

Понятно, что здесь задействованы политические силы. Именно поэтому мы стремимся создавать все условия для развития традиционной религии своих предков и при этом вносить посильный вклад в процветание нашего суверенного государства. Ведь религия – это светлый источник, который побуждает людей к добрым деяним, призывает к прогрессивному развитию общества, торжеству демократии и добра.

- Есть мнение, что к религии в основном обращаются люди бедные, обездоленные, и хадж в большинстве своем совершают представители низших сословий...

- Я не согласен с таким утверждением.

В этом году, к примеру, среди наших паломников много общественных деятелей, представителей научной интеллигенции и звезд искусства. В целом среди наших паломников есть представители 26 национальностей.

Верим, что, вернувшись домой, они будут вносить свой вклад в воспитание подрастающего поколения, их вера, свет в груди, знания Всевышнего будут способствовать духовному очищению окружающих их людей и всего общества.

От всей души желаю нашим паломникам совершить свой мусульманский долг на должном уровне, укрепить в своем сердце иман и приблизиться в чистоте намерений к благочестивым предкам. Пусть Всевышний Аллах примет их хадж, и они благополучно вернутся домой.

Торгын Нурсеитова

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