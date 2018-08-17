Канат Ислам принял участие в церемонии жеребьёвки Кубка Конфедерации-2018

Главная особенность турнира в том, что в финале зрители одновременно могут наблюдать за поединками в боксе, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, казак куреси и таеквондо.

Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта 17 августа провела жеребьёвку собственного турнира – Кубка Конфедерации, который в 2018 году будет проводиться в третий раз. В жеребьёвки приняли участие звезды профессионального бокса Канат Ислам и Мадияр Ашкеев.

Главная особенность турнира в том, что в финале зрители одновременно могут наблюдать за поединками в боксе, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, казак куреси и таеквондо.

Соревнуются команды всех регионов, Астаны и Алматы. Отборочные туры пройдут в октябре в Талдыкоргане, Атырау, Семипалатинске и Петропавловске. Все полуфиналисты по традиции встретятся в конце года в Алматы и выяснят, кто будет называться сильнейшим в течение двух дней – 8-го и 9-го декабря.

Итоги жеребьёвки Кубка Конфедерации-2018:

Группа А: Семипалатинск (ВКО), Костанайская область, ЗКО, Павлодарская область

Группа B: Талдыгорган (Алматинская область), Актюбинская область, Карагандинская область, Астана, Шымкент

Группа С: Атырауская область, Алматы, Жамбылская область, Мангистауская область

Группа D: Петропавлск (СКО), Акмолинская область, Кызылординская область, Туркестанская область

Команды-победители кроме Кубка получают денежный приз. Призовой фонд турнира, основанного председателем Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, в 2018 году составляет 145 миллионов тенге.

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