Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Канат Ислам принял участие в церемонии жеребьёвки Кубка Конфедерации-2018

Главная особенность турнира в том, что в финале зрители одновременно могут наблюдать за поединками в боксе, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, казак куреси и таеквондо.

Фото : Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта17 августа 2018, 16:16

Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта 17 августа провела жеребьёвку собственного турнира – Кубка Конфедерации, который в 2018 году будет проводиться в третий раз. В жеребьёвки приняли участие звезды профессионального бокса Канат Ислам и Мадияр Ашкеев.

Главная особенность турнира в том, что в финале зрители одновременно могут наблюдать за поединками в боксе, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, казак куреси и таеквондо.
Соревнуются команды всех регионов, Астаны и Алматы. Отборочные туры пройдут в октябре в Талдыкоргане, Атырау, Семипалатинске и Петропавловске. Все полуфиналисты по традиции встретятся в конце года в Алматы и выяснят, кто будет называться сильнейшим в течение двух дней – 8-го и 9-го декабря.

Итоги жеребьёвки Кубка Конфедерации-2018:

Группа А: Семипалатинск (ВКО), Костанайская область, ЗКО, Павлодарская область
Группа B: Талдыгорган (Алматинская область), Актюбинская область, Карагандинская область, Астана, Шымкент
Группа С: Атырауская область, Алматы, Жамбылская область, Мангистауская область
Группа D: Петропавлск (СКО), Акмолинская область, Кызылординская область, Туркестанская область

Команды-победители кроме Кубка получают денежный приз. Призовой фонд турнира, основанного председателем Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, в 2018 году составляет 145 миллионов тенге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты