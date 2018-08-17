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Труп мужчины нашли около магазина в Караганде

Проводится расследование.

Фото : bryansktoday.ru17 августа 2018, 16:20

Полицейскими Караганды раскрыто тяжкое преступление – убийство, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

13 августа около одного из магазинов Михайловского сектора Караганды с ножевыми ранениями был обнаружен труп 45-летнего мужчины.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции области по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний житель города, который признался в том, что в ходе возникшей ссоры нанес ранения потерпевшему. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - сообщили в полиции.


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